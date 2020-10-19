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Томна Тіна Кароль у вбранні за 193 000 грн полонила чуттєвістю на Танцях з зірками 2020

Автор: Ольвія Агаркова

Співачка красувалася у вбранні від іменитого дизайнера

Тіна Кароль щонеділі хвилює глядачів "Танців з зірками 2020" своєю появою в ефектних образах і нвбраннях, які ті ще обговорюють цілий тиждень. Так, для восьмого прямого ефіру співачка віддала перевагу шикарному вечірньому платтю від іменитого дизайнера, а фото поділилася в Instagram.

Тіна обрала розкішну сукню глибокого кармінового відтінку в стилі червоних голлівудських доріжок від Alexandre Vauthier з колекції осінь-зима 2020. Дизайнер додав вбранню блиск за рахунок страз, що покривають тонкий трикотаж.

Тіна Кароль показала хвилюючий образ в облягаючому вбранні (фото: instagram.com/tina_karol)

Плаття спокусливо облягає фігуру української поп-діви, підкреслюючи її достоїнства, а високий розріз до середини стегна дозволив показати стрункі ніжки. Вартість вбрання становить 193 330 грн. Взуття – червоні атласні туфлі на тонких ремінцях.

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Скріншот: sanahunt.com

Співачка обрала макіяж в нудовых тонах з акцентом на виразні очі, зачіска – природні локони з ефектом мокрого волосся.

Тіна приймала спокусливі пози і розбудила в шанувальниках полум'я пристрасті.

  • Це дуже пристрасно. Жінка пожежа, несіть воду, занадто гаряче
  • Червона королева
  • Тіна і червоний колір створені одне для одного
  • Богиня!
  • Красуня неймовірна
  • Нереальна
  • Королева червоного кольору
  • Дуже красива
  • Бомбічно! Неереально!

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль зробила раптове публічне зізнання.

Раніше Тіна Кароль відверто висловилася про стосунки з родичами.

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Новини України Тіна Кароль