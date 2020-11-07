Томный взгляд и тату на шее: Надя Дорофеева восхитила фанатов вызывающим селфи

Надя Дорофеева на днях попала в ДТП в Киеве, популярная украинская певица за рулем своего авто врезалась в другую машину. О дорожном инциденте 5 ноября рассказала сама артистка, дав поклонникам, которые и так приуныли после прощального концерта дуэта "Время и Стекло", новый повод для волнений и переживаний.

Но сейчас с артисткой уже все хорошо: судя по снимку, которым Надя поделилась в своем Instagram, чувствует певица себя хорошо, а настроение у нее веселое. На фото певица лежит на кровати и вызывающе закусывает язычок, волосы рассыпались по подушке, благодаря чему хорошо видно татуировку на шее звезды, обычно ее не разглядишь, разве что когда Надя делает высокий хвост.

У певицы сдержанный макияж в нежных тонах, из украшений - стильные золотые сережки-кольца в ушах. Из подписи певица просто оставила эмодзи - язык, немногословно, но этого хватит, чтобы фанаты поняли: с их любимой певицей все хорошо.



Надя Дорофеева: авария - авария, а селфи никто не отменял (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

В комментариях к селфи фолловеры стали дружно спрашивать, как самочувствие у певицы. Кажется, их больше интересовало здоровье любимицы, чем ее вызывающий лук.

Напомним, что недавно дерзкая Надя Дорофеева поразила кардинальной сменой образа.