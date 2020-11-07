Томний погляд і тату на шиї: Надя Дорофєєва захопила фанатів звабливим селфі

Надя Дорофєєва днями потрапила в ДТП у Києві, популярна українська співачка за кермом свого авто врізався в іншу машину. Про дорожній інцидент 5 листопада розповіла сама артистка, давши шанувальникам, які і так зажурилися після прощального концерту дуету "Время и Стекло", новий привід для хвилювань і переживань.

Але зараз з артисткою вже все добре: судячи зі знімку, яким Надя поділилася в своєму Instagram, співачка почуває себе добре, а настрій у неї веселий. На фото співачка лежить на ліжку і зухвало закушує язичок, волосся розсипалося по подушці, завдяки чому добре видно татуювання на шиї зірки, зазвичай її не розгледиш, хіба що коли Надя робить високий хвіст.

У співачки стриманий макіяж в ніжних тонах, з прикрас - стильні золоті сережки-кільця у вухах. З підпису співачка просто залишила емодзі - язик, небагатослівно, але цього вистачить, щоб фанати зрозуміли: з їх улюбленою співачкою все добре.

Надя Дорофєєва: аварія - аварія, а селфи ніхто не відміняв (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

У коментарях до селфі фолловери стали дружно питати, як самопочуття у співачки. Здається, їх більше цікавило здоров'я улюблениці, ніж її звабливий лук.

Нагадаємо, що нещодавно зухвала Надя Дорофєєва вразила кардинальною зміною образу.