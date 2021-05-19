В топе и легинсах: 54-летняя Холли Берри восхитила спортивной фигурой

Холли Берри позирует в черном топе, который оголил ее живот, а также легинсах. Она позирует практически без макияжа и выглядит намного моложе реального возраста.

Холли Берри в отличной форме и с новым бойфрендом (фото: instagram.com/halleberry)

"Я так рада поделиться с вами коллаборацией @respin x @sweatybetty! Фитнес и хорошее самочувствие так много значили для меня в моей жизни, и участие в создании спортивной линии досуга было для меня радостью, и я не могла бы придумать лучшего партнера, чем Sweaty Betty! Это женский бренд, который я лично любила много лет, и это сотрудничество казалось подлинным и естественным!", - написала голливудская звезда под постом.

Также на днях Холли показала фото своего нового бойфренда. С певцом Ваном Хантом она встречается уже почти год. Долгое время знаменитости держали свои отношения в тайне, но теперь Берри готова делиться фото с бойфрендом даже в соцсетях.