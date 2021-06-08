Топлес и в крошечных трусиках: Слава Каминская показала свое жаркое утро в солнечной Турции

Слава позирует топлес в черных крошечных трусиках с кружевной вставкой. Она расположилась на балконе отельного номера и предусмотрительно прикрыла обнаженный бюст руками. Артитка спрятала глаза от солнца за темными очками круглой формы.

"Я смотрю, заказанные персики перепутали, и занесли вам в номер", - с юмором прокомментировала снимок подруги Даша Астафьева. "Заходи на фотозону", – пригласила коллегу Слава.

"Ну все…. Сейчас все Чингисханы будут под отелем толпиться, тебе это надо?" - поинтересовалась в шутку жена Владимира Остапчука Кристина. "Я со своим самоваром", – намекнула на наличие любимого рядом звезда.

Слава Каминская взбудоражила фото топлес (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники по достоинству оценили жаркое фото певицы.