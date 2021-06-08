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Топлес и в крошечных трусиках: Слава Каминская показала свое жаркое утро в солнечной Турции

Автор: Lite

Слава Каминская по примеру звездных коллег решила, что лучшее начало лета – это релакс у моря. Так, певица отправилась в турецкий Бодрум, и не одна, а с приятной компанией. Вместе с ней полетела Даша Астафьева, которая уже успела отдохнуть в Турции и будоражила фантазию поклонников горячими кадрами с побережья. Слава также не устояла перед соблазном сделать снимок на фоне живописных пейзажей.

В ее Instagam появился пикантный кадр.

Слава позирует топлес в черных крошечных трусиках с кружевной вставкой. Она расположилась на балконе отельного номера и предусмотрительно прикрыла обнаженный бюст руками. Артитка спрятала глаза от солнца за темными очками круглой формы.

"Я смотрю, заказанные персики перепутали, и занесли вам в номер", - с юмором прокомментировала снимок подруги Даша Астафьева. "Заходи на фотозону", – пригласила коллегу Слава.

"Ну все…. Сейчас все Чингисханы будут под отелем толпиться, тебе это надо?" - поинтересовалась в шутку жена Владимира Остапчука Кристина. "Я со своим самоваром", – намекнула на наличие любимого рядом звезда.

Слава Каминская взбудоражила фото топлес (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники по достоинству оценили жаркое фото певицы.

  • Хороша
  • Мама Миа, как красиво
  • Ох, огонь! Взбудоражила весь отель
  • Шикарная
  • Богиня
  • Жара
  • Ой, мамочка, какая красавица
  • Красиво, спора нет. И не пошло совсем. Молодец

Напомним, что ранее Слава Каминская появилась на светском мероприятии в роскошном белом платье и заговорила о свадьбе.

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Новости Украины Даша АстафьеваНеАнгелыСлава Каминская