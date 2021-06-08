Топлес та у крихітних трусиках: Слава Камінська показала свій спекотний ранок у сонячній Туреччині

Слава позує топлес в чорних крихітних трусиках з мереживною вставкою. Вона розташувалася на балконі готельного номера і завбачливо прикрила оголений бюст руками. Артистка сховала очі від сонця за темними окулярами круглої форми.

"Я дивлюся, замовлені персики переплутали, і занесли вам в номер", - з гумором прокоментувала знімок подруги Даша Астаф'єва. "Заходь на фотозону", - запросила колегу Слава.

"Ну все.... Зараз всі Чингісхани будуть під готелем товпитися, тобі це треба?"- поцікавилася жартома дружина Володимира Остапчука Христина. "Я зі своїм самоваром", - натякнула на наявність коханого поруч зірка.

Слава Камінська розбурхала фото топлес (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники по достоїнству оцінили спекотне фото співачки.