Требует свое: Канье Уэст наконец ответил на заявление о разводе с Ким Кардашьян

В первую очередь, они касаются детей. Канье хочет совместной юридической и физической опеки над семилетней Норт, пятилетним Сейнтом, трехлетней Чикаго и Псалмом, которому вскоре исполнится 2 года. Как любящий отец, он намерен отстаивать свои позиции в суде.

Но, впрочем, сама Ким против такого расклада не имеет ничего. Звезда даже сейчас дает детям видеться с отцом. К тому же юристы уверены: Ким наверняка все равно будет проводить с ними больше времени. Пара должна будет установить график совместного воспитания и одобрить его в суде.

Канье Уэст обожает своих детей (фото: instagram.com/kimkardashian)

А вот финансовая сторона вопроса пока что решилась без проблем: Канье, как и Ким, не выдвинул требований по имуществу. Судебные издержки они будут платить пополам.

Такое мирное положение дел вовсе не означает, что пара рассталась мирно. Как признавалась в недавнем интервью Крис Дженнер: обоим очень сложно дается этот процесс. Тем не менее, похоже, бывшие супруги намерены оформить все без разборок и скандалов.