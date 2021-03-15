Трендовая стрижка и смелое декольте: 46-летняя Пенелопа Крус взорвала сеть новым образом

Актриса, которая славится своими роскошными волосами, теперь примерила новую прическу. Пенелопа сделала длинный боб с осветленными прядями, который весной 2021 стал самой модной прической. Его примерили уже многие знаменитости, желая преобразиться к новому сезону. И не зря! Стрижка делает образ свежим, легким и молодым, в чем можно убедиться, глядя на Крус.

Пенелопа Крус в новом образе (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Дополнили лук макияж с ярко-красными губами, безупречным тоном кожи, а также четкими бровями. Из одежды Пенелопа надела черный топ с экстремальным декольте, продемонстрировав свою пышную грудь. Сверху она накинула бежевого оттенка шубку.

"О мой бог!", "Какая же ты красивая", "Эти волосы", "Удивительная", "Этот образ восхитительный, и я просто влюблен в прическу", - не могут налюбоваться фанаты.