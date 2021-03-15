UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Трендовая стрижка и смелое декольте: 46-летняя Пенелопа Крус взорвала сеть новым образом

Автор: Lite

Пенелопа Крус показала новые кадры с одной из последних съемок для бренда, с которым сотрудничает уже давно. 46-летняя знаменитость восхитила сеть своей новой стрижкой и цветущим внешним видом.

Фото Пенелопы появились в ее блоге сети Instagram.

Актриса, которая славится своими роскошными волосами, теперь примерила новую прическу. Пенелопа сделала длинный боб с осветленными прядями, который весной 2021 стал самой модной прической. Его примерили уже многие знаменитости, желая преобразиться к новому сезону. И не зря! Стрижка делает образ свежим, легким и молодым, в чем можно убедиться, глядя на Крус.

Пенелопа Крус в новом образе (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Дополнили лук макияж с ярко-красными губами, безупречным тоном кожи, а также четкими бровями. Из одежды Пенелопа надела черный топ с экстремальным декольте, продемонстрировав свою пышную грудь. Сверху она накинула бежевого оттенка шубку.

"О мой бог!", "Какая же ты красивая", "Эти волосы", "Удивительная", "Этот образ восхитительный, и я просто влюблен в прическу", - не могут налюбоваться фанаты.

Ранее мы писали, что Пенелопа посетила показ Chanel, покорив мир безупречной фигурой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины актрисамодакрасота
Читайте также
Грэмми 2021: самые яркие и самые нелепые наряды на красной дорожке
5 самых стильных мужских образов на премии Грэмми 2021
Прогноз погоды