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Три счастливые малышки: Светлана Лобода показала дочек и похвасталась подарком от любимого

Автор: Lite

Певица Светлана Лобода недвузначно намекает поклонникам: в ее жизни грядут большие перемены. Кажется, певица собралась замуж. На этот раз Лобода показала, как проявляется любовь ее нового избранника - Светлана и обе ее малышки сфотографировались возле нереальной красоты цветов.

И букеты, и появившееся кольцо на безымянном пальце, Лобода демонстрирует в своем Instagram.

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"Уставшая, но счастливая, после трех съемочных дней... Наконец, оказалась дома, чтобы обнять любимых девчонок и почувствовать твою любовь", - написала Лобода под фото с цветами.

Кажется, малышки Лободы тоже рады такому проявлению любви - они с радостью позируют с мамой на фотографиях рядом с цветами, которые, очевидно, прислал любимый певицы.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Напомним, Светлана показала своих подросших дочерей: красавицы, как и мама. В белых нарядах, как настоящие принцессы.

Также Лобода славится своим изысканным стилем. Певица сразила фанатов луком: в брендовом костюме стройные ноги певицы кажутся еще длиннее.

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