Три счастливые малышки: Светлана Лобода показала дочек и похвасталась подарком от любимого

"Уставшая, но счастливая, после трех съемочных дней... Наконец, оказалась дома, чтобы обнять любимых девчонок и почувствовать твою любовь", - написала Лобода под фото с цветами.

Кажется, малышки Лободы тоже рады такому проявлению любви - они с радостью позируют с мамой на фотографиях рядом с цветами, которые, очевидно, прислал любимый певицы.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)