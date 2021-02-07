Три щасливі крихітки: Світлана Лобода показала дочок і похвалилася подарунком від коханого

"Втомлена, але щаслива, після трьох знімальних днів... Нарешті, опинилася вдома, щоб обійняти улюблених дівчат і відчути твою любов", - написала Лобода під фото з квітами.

Здається, доньки Лободи теж раді такого прояву любові - вони з радістю позують з мамою на фото поруч з квітами, які, очевидно, надіслав коханий співачки.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)