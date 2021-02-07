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Три щасливі крихітки: Світлана Лобода показала дочок і похвалилася подарунком від коханого

Автор: Lite

Співачка Світлана Лобода недвозначно натякає шанувальникам: в її житті настають великі зміни. Здається, співачка зібралася заміж. Цього разу Лобода показала, як проявляється любов її нового обранця - Світлана і обидві її доньки-крихітки сфотографувалися біля нереальної краси квітів.

І букети, і кільце на безіменному пальці, що з'явилося не так давно, Лобода демонструє у своєму Instagram.

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"Втомлена, але щаслива, після трьох знімальних днів... Нарешті, опинилася вдома, щоб обійняти улюблених дівчат і відчути твою любов", - написала Лобода під фото з квітами.

Здається, доньки Лободи теж раді такого прояву любові - вони з радістю позують з мамою на фото поруч з квітами, які, очевидно, надіслав коханий співачки.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Нагадаємо, Світлана показала своїх старших дочок: красуні, як і мама. У білому вбранні, як справжні принцеси.

Також Лобода славиться своїм вишуканим стилем. Співачка вразила фанатів луком: в брендовому костюмі стрункі ноги співачки здаються ще довшими.

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Новини України Лободапевец
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