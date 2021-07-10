Тридцать тысяч грн. в месяц на такси: Jerry Heil удивила признанием о своих тратах

Jerry Heil (Яна Шемаева) – популярный блогер, тик-токер, певица и автор песен. 25-летняя звезда подкупает поклонников своей честностью и открытостью – она не боится делать откровенные и интимные признания о себе и рассказывать подробности личной жизни. Девушка выступает за экологичность и разумное потребление, а также является веганом.

О своем образе жизни, тратах и маленьких слабостях Jerry честно рассказала Александре Кучеренко в рамках программы " Звезднаяя копилка ".

Раньше у Яны было нерушимое правило - 30% доходов она откладвает, но иногда в конце месяца девушка обнаруживает, что ее кошелек пуст!

Она снимает квартиру до 80 кв. м за 800 долларов в месяц. Певица экономит на коммуналке – она не пользуется газом, у нее есть полы с подогревом, а максимальная сумма за коммунальные платежи составляет 1500 грн.

"Надо вытаскивать из розетки все приборы – как в целях экономии, так и из эко-соображений", - поделилась личным лайфхаком Яна.

Jerry Heil старается придерживаться правил разумного потребления (фото: instagram.com/thejerryheil)

На шоппинг в месяц она тратит около 5 000 грн. Часть вещей, которые певица не носит, продает, а некоторые отдает в детский дом или на благотворительность. Одна из самых дорогих вещей в гардеробе – сапоги на каблуке цвета электрик, стоимостью 600 долларов. К слову, эту красивую, но не практичную обувь Яна не носит.

"Сейчас я а этапе сознательного потребления", - призналась знаменитость. Артистка начала сортировать мусор.

А вот на провизии певица экономит – 2500 грн в месяц тратит на еду. Она вегетарианец-сыроед. "Это супер-экономия. Не покупаю мясо, рыбу, яйца, молоко, не пользуюсь плитой", - призналась Jerry.

"Моя основная статья расходов – такси. В день у меня идет где-то 2 000 грн. 30 000 грн в месяц", - созналась Яна. Она отметила, что подумывает над покупкой маленькой эко-машинки.

Яна рассекретила статьи своих расходов

Так, Jerry суммарно тратит около 80 000 грн. в месяц. "Я покупаю велосипед!" - после подсчетов воскликнула изумленная артистка.