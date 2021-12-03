Был триггер: Харлан призналась, почему жених ревновал ее к Дикусару на "Танцах со звездами"

"Немножко ему волнительно. Но я его всячески успокаиваю, говорю, что это танцы, игра", - рассказала спортсменка о реакции второй половинки.

Луиджи ревностно относился к небольшим задержка и опозданиям Ольги, например, с ответом.

Ольга призналась, что любимый ревновал ее к Дмитрию (фото: instagram.com/olgakharlan)

"Вот ты мне поздно написала СМС, забыла". Нервничал он, у него был такой триггер. Он замечал такие мелкие вещи, когда я написала через 1,5 часа, а не через час, как обещала", - рассказала о ревности любимого спортсменка.

Олимпийская чемпионка пояснила, что именно вызвало дискомфорт у жениха-итальянца.

"Для него этот период танцев очень сложный. Он меня не видит, но видит, как я трусь об какого-то красивого мужика, как на меня смотрят в откровенных костюмах. Для него это сложно. Я его тоже понимаю и пытаюсь сгладить это все", - добавила она.

Спортсменка рассказала, что мечтала оказаться на главном паркете страны, ведь в детстве три года занималась танцами.

"Я давно хотела на это шоу и давно его смотрела. Так как я чуть-чуть занималась бальными танцами до фехтования, мне это было знакомо, я понимала, что не профессиональная танцовщица, но что-то помню", - отметила Ольга.

Правда, участвоват в проекте в прошлом сезоне Харлан отказалась – на то были веские причины.

"Предложили во время карантина, я говорю: "Нет. Все-таки Олимпиада переноситься. Давайте, если вы меня позовете на следующий год, я 100% соглашусь, не важно, как Олимпиада пройдет", - вспомнила Харлан.