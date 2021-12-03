Був тригер: Харлан зізналася, чому наречений ревнував її до Дікусара на "Танцях з зірками"

"Трошки йому хвилююче. Але я його всіляко заспокоюю, кажу, що це танці, гра", - розповіла спортсменка про реакцію другої половинки.

Луїджі ревно ставився до невеликих затримок і запізнень Ольги, наприклад, з відповіддю.

Ольга зізналася, що коханий ревнував її до Дмитра (фото: instagram.com/olgakharlan)

"Ось ти мені пізно написала СМС, забула". Нервував він, у нього був такий тригер. Він помічав такі дрібні речі, коли я написала через 1,5 години, а не через годину, як обіцяла", - розповіла про ревнощі коханого спортсменка.

Олімпійська чемпіонка пояснила, що саме викликало дискомфорт у нареченого-італійця.

"Для нього цей період танців дуже складний. Він мене не бачить, але бачить, як я трусь об якогось красивого мужика, як на мене дивляться у відвертих костюмах. Для нього це складно. Я його теж розумію і намагаюся згладити це все", - додала вона.

Спортсменка розповіла, що мріяла опинитися на головному паркеті країни, адже в дитинстві три роки займалася танцями.

"Я давно хотіла на це шоу і давно його дивилася. Так як я трохи займалася бальними танцями до фехтування, мені це було знайомо, я розуміла, що не професійна танцівниця, але щось пам'ятаю", - звзначила Ольга.

Правда, брати участь в проекті в минулому сезоні Харлан відмовилася - на те були вагомі причини.

"Запропонували під час карантину, Я кажу: "Ні. Все-таки Олімпіада переноситися. Давайте, якщо ви мене покличете на наступний рік, я 100% погоджуся, не важливо, як Олімпіада пройде", - згадала Харлан.