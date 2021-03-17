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Целлюлит - не недостаток: Эшли Грэм восхитила сеть красотой реального тела на фото без обработки

Автор: Lite

Эшли Грэм знает, как порадовать своих поклонников. Модель, которая прославилась своими пышными формами, вновь показала, как важно любить и принимать себя такой, какая ты есть.

33-летняя звезда выложила в сеть несколько откровенных фото из душа.

Эшли надела коричневого оттенка комплект: трусики с высокой посадкой и топ, которые позволили продемонстрировать фигуру во всей красе. Причем звезда не стала обрабатывать снимки, оставив все без прикрас. Как известно, целлюлит, складочки и мелкие недочеты Эшли недочетами не считает. Также Грэм не постеснялась поднять руки, показав небритые подмышки. При этом звезда сделала легкий макияж и надела аксессуары. На голову она повязала полотенце.

Эшли Грэм любит откровенные фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

Свежая и довольная собой, она сделала несколько вдохновляющих кадров, на которых просто светится. Такой заряд позитива и любви к себе фанаты оценили многочисленными лайками и комментариями, призывая знаменитость оставаться такой же уверенной в себе. "Мне нравится видеть такое же тело, как мое, настоящее и грубое, пышное и великолепное! Люблю тебя, Эшли!", - пишут благодарные фанаты.

Ранее Эшли примерила платье, которое точно пригодится в гардеробе этой весной.

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Новости Украины красотафигурамодамодельцеллюлит
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