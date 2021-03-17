Целюліт - не недолік: Ешлі Грем захопила мережу красою реального тіла на фото без обробки

Ешлі Грем знає, як порадувати своїх шанувальників. Модель, яка прославилася своїми пишними формами , знову показала, як важливо любити і приймати себе такою, яка ти є.

Ешлі одягла коричневого відтінку комплект: трусики з високою посадкою і топ, які дозволили продемонструвати фігуру у всій красі. Причому зірка не стала обробляти знімки, залишивши все без прикрас. Як відомо, целюліт, складочки і дрібні недоліки Ешлі недоліками не вважає. Також Грем не посоромилася підняти руки, показавши неголені пахви. При цьому зірка зробила легкий макіяж і одягла аксесуари. На голову вона пов'язала рушник.

Ешлі Грем любить відверті фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

Свіжа і задоволена собою, вона зробила кілька надихаючих кадрів, на яких просто світиться. Такий заряд позитиву і любові до себе фанати оцінили численними лайками та коментарями, закликаючи знаменитість залишатися такою ж впевненою в собі. "Мені подобається бачити таке ж тіло, як моє, справжнє і грубе, пишне й чудове! Люблю тебе, Ешлі!", - пишуть вдячні фанати.