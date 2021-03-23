Цветущая Лилия Ребрик очаровала нежными весенними луками

Для первого утреннего эфира после болезни Лилия выбрала брючный костюм нежно-розового цвета, который дополнила белой рубашкой и такого же цвета туфлями-лодочками. Волосы она уложила в свои фирменные локоны, а также сделала насыщенный макияж.

Довольная Ребрик позировала в студии с огромным букетом розовых роз в руках.

"Доброго ранку! Як я мріяла вам це сказати в ефірі "Ранку з Україною". Прокидайтеся!" - написала артистка.

На следующем эфире звезда экранов появилась в еще более легком образе - платье-халате бежевого оттенка длиной до середины икры и туфлях в тон. Она дополнила аутфит массивными серьгами и сделала акцент на губы с помощью красной помады.

"Привіт. Чи скоро там весна? Бо -2 у березні ой як бадьорить! Яка погода у ваших містах?" - поделилась Ребрик.

Лилия Ребрик восхитила стильными нарядами пастельных тонов (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети в комментариях радуются возвращению ведущей и восхищаются ее цветущим внешним видом и красотой.