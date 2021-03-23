Цветущая Лилия Ребрик очаровала нежными весенними луками

Телеведущая Лилия Ребрик вновь вернулась к работе в студии после перенесенного коронавируса, чему она очень рада. Сейчас звезда чувствует себя хорошо и с радостью примеряет для эфиров стильные и эффектные образы.
В своем Instagram ведущая показала несколько весенних луков, а также призналась, что уже очень ждет настоящую теплую весну, ведь пока что погода в Киеве не очень радует.
Для первого утреннего эфира после болезни Лилия выбрала брючный костюм нежно-розового цвета, который дополнила белой рубашкой и такого же цвета туфлями-лодочками. Волосы она уложила в свои фирменные локоны, а также сделала насыщенный макияж.
Довольная Ребрик позировала в студии с огромным букетом розовых роз в руках.
"Доброго ранку! Як я мріяла вам це сказати в ефірі "Ранку з Україною". Прокидайтеся!" - написала артистка.
На следующем эфире звезда экранов появилась в еще более легком образе - платье-халате бежевого оттенка длиной до середины икры и туфлях в тон. Она дополнила аутфит массивными серьгами и сделала акцент на губы с помощью красной помады.
"Привіт. Чи скоро там весна? Бо -2 у березні ой як бадьорить! Яка погода у ваших містах?" - поделилась Ребрик.
Лилия Ребрик восхитила стильными нарядами пастельных тонов (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Пользователи сети в комментариях радуются возвращению ведущей и восхищаются ее цветущим внешним видом и красотой.
Напомним, Лилия Ребрик высказалась о коронавирусе и дала лайфхак для локдауна.