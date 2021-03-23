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Цветущая Лилия Ребрик очаровала нежными весенними луками

Автор: Lite

Телеведущая Лилия Ребрик вновь вернулась к работе в студии после перенесенного коронавируса, чему она очень рада. Сейчас звезда чувствует себя хорошо и с радостью примеряет для эфиров стильные и эффектные образы.

В своем Instagram ведущая показала несколько весенних луков, а также призналась, что уже очень ждет настоящую теплую весну, ведь пока что погода в Киеве не очень радует.

Для первого утреннего эфира после болезни Лилия выбрала брючный костюм нежно-розового цвета, который дополнила белой рубашкой и такого же цвета туфлями-лодочками. Волосы она уложила в свои фирменные локоны, а также сделала насыщенный макияж.

Довольная Ребрик позировала в студии с огромным букетом розовых роз в руках.

"Доброго ранку! Як я мріяла вам це сказати в ефірі "Ранку з Україною". Прокидайтеся!" - написала артистка.

На следующем эфире звезда экранов появилась в еще более легком образе - платье-халате бежевого оттенка длиной до середины икры и туфлях в тон. Она дополнила аутфит массивными серьгами и сделала акцент на губы с помощью красной помады.

"Привіт. Чи скоро там весна? Бо -2 у березні ой як бадьорить! Яка погода у ваших містах?" - поделилась Ребрик.

Лилия Ребрик восхитила стильными нарядами пастельных тонов (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети в комментариях радуются возвращению ведущей и восхищаются ее цветущим внешним видом и красотой.

  • Лілічка! З поверненням! Ми за вами скучили!
  • Лиличка, Вы шикарны!!!
  • Вы такая красивая! Так держать!
  • Самая красивая женщина
  • Хорошенькая такая!!! Легкой недели!
  • Ліля відпочила і стала ще гарнішою
  • Лілія ви дуже гарні, вам іде цей шикарний костюм
  • Лілічка,Ви неймовірна красуня. Дуже гарний костюм. Вам дуже личить. З поверненням Вас. Міцного здоров'я, радості, успіхів, творчих злетів, гарного весняного настрою
  • Лиличка, солнышко наше! Как я рада тебя видеть здоровой и красивой. Дай Бог тебе всегда быть здоровой, веселой и счастливой
  • Доброе утро! Какие сочные краски! Красота
  • Незвичний стиль, але бомбічний

Напомним, Лилия Ребрик высказалась о коронавирусе и дала лайфхак для локдауна.

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Новости Украины Лилия Ребрикобразведущая
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