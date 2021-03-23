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Квітуча Лілія Ребрик зачарувала ніжними весняними луками

Автор: Lite

Телеведуча Лілія Ребрик знову повернулася до роботи в студії після перенесеного коронавіруса, чому вона дуже рада. Зараз зірка відчуває себе добре і з радістю приміряє для ефірів стильні і ефектні образи.

У своєму Instagram ведуча показала кілька весняних луків, а також зізналася, що вже дуже чекає справжню теплу весну, адже поки що погода в Києві не дуже радує.

Для першого ранкового ефіру після хвороби Лілія вибрала брючний костюм ніжно-рожевого кольору, який доповнила білою сорочкою і такого ж кольору туфлями-човниками. Волосся вона вклала у свої фірмові локони, а також зробила насичений макіяж.

Задоволена Ребрик позувала в студії з величезним букетом рожевих троянд у руках.

"Доброго ранку! Як я мріяла вам це сказати в ефірі "Ранку з Україною". Прокидайтеся!" - написала артистка.

На наступному ефірі зірка екранів з'явилася в ще більш легкому образі - платті-халаті бежевого відтінку довжиною до середини ікри і туфлях в тон. Вона доповнила аутфит масивними сережками і зробила акцент на губи з допомогою червоної помади.

"Привіт. Чи скоро там весна? Бо -2 у березні ой як бадьорить! Яка погода у ваших містах?" - поділилася Ребрик.

Лілія Ребрик захопила стильними нарядами пастельних тонів (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі в коментарях радіють поверненню ведучої і захоплюються її квітучим зовнішнім виглядом і красою.

  • Лілічка! З поверненням! Ми за вами знудьгувалися!
  • Лиличка, Ви шикарні!!!
  • Ви така гарна! Так тримати!
  • найкрасивіша жінка
  • Гарненька така!!! Легкого тижня!
  • Ліля відпочила і стала ще гарнішою
  • Лілія ви дуже гарні, вам іде цей шикарний костюм
  • Лілічка,Ві неймовірна красуня. Дуже гарний костюм. Вам дуже личить. З поверненням Вас. Міцного здоров'я, радості, успіхів, творчих злетів, гарного весняного настрою
  • Лиличка, сонечко наше! Як я рада тебе бачити здоровою і красивою. Дай Бог тобі завжди бути здоровою, веселою і щасливою
  • Добрий ранок! Які соковиті фарби! Краса
  • Незвичний стиль, альо бомбічний

Нагадаємо, Лілія Ребрик висловилася про коронавірус і дала лайфхак для локдауна.

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Новини України Лілія Ребрикобразведущая
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