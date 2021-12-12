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Украинская Барби: Алина Гросу в розовом корсете покорила кукольным образом

Автор: Марина Настевич

Украинская певица и актриса Алина Гросу восхитила поклонников ярким образом, который она примерила в рамках фотосессии для глянцевого журнала.

Эффектными кадрами артистка поделилась в Instagram.

Алина позировала перед камерой в розовом корсете, который подчеркнул ее тонкую талию и пышную грудь. Свои длинные светлые кудряшки она оставила распущенными и сделала нежный макияж в розовых тонах.

Образ Гросу получился кукольным и милым и в то же время соблазнительным.

"Читай новый Телегид со мной на обложке: свадьба мечты, любовь, жизнь, карьера и новинки", - анонсировала певица.

Алина Гросу очаровала нежным луком в розовом корсете (фото: instagram.com/alina_grosu)

Поклонники оценили эффектный лук Алины и сравнили ее с куклой Барби и принцессой в комментариях.

  • Надзвичайно вродлива
  • Как принцесса
  • Очень красивый фотосет. Вы здесь такая девочка -девочка
  • Прелесть, какая красота
  • Как Барби
  • Куколка на всех фото
  • Красотка и умница
  • Алиночка божественной красоты!
  • Украинская Барби
  • Бомба
  • Сама нежность

Напомним, ранее Алина Гросу показала, как изменилась ее внешность с возрастом.

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Алина Гросу