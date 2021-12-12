Українська Барбі: Аліна Гросу в рожевому корсеті підкорила ляльковим образом

Аліна позувала перед камерою в рожевому корсеті, який підкреслив її тонку талію і пишні груди. Свої довгі світлі кучерики вона залишила розпущеними і зробила ніжний макіяж в рожевих тонах.

Образ Гросу вийшов ляльковим і милим і в той же час спокусливим.

"Читай новий Телегід зі мною на обкладинці: весілля мрії, любов, життя, кар'єра і новинки", - анонсувала співачка.

Аліна Гросу зачарувала ніжним луком в рожевому корсеті (фото: instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники оцінили ефектний лук Аліни і порівняли її з лялькою Барбі і принцесою в коментарях.