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Украинская группа сделала англоязычную версию песни, созданной автором хита Макса Барских

Автор: Lite

Группа МАХА презентует свой второй по счету англоязычный сингл "Say That You Love Me". Трек стал англоязычной адаптацией крайнего сингла команды "Любит не любит".

Как и оригинальный трек "Say That You Love Me" личные переживания и колебания в вопросе "любит или не любит"? Сингл пропитан легкостью и летним вайбом, поэтому прослушивание трека способно растопить окаменевшее сердце и восстановить ощущение счастья.

Участники группы МАХА (фото: Muscreators)

"Осенью в качестве эксперимента мы представили сингл "Paradise" - англоязычная версия трека "Полечу". После эксклюзивной презентации сингла на стриминговой платформе Spotify, для нас было неожиданно, когда мы начали получать положительные отзывы от наших слушателей и европейской аудитории. Люди начали активно подписываться на наши социальные сети и положительно отзываться о нашем творчестве. Мы не планировали делать новый трек на английском, но после релиза нашего крайнего сингла "Любит не любить" вместе с нашей командой было решено делать англоязычную вариацию и на "Любит не любит", поскольку хотим донести концепцию и потенциал трека к каждому, независимо от языка общения", - комментирует фронтвумен группы Марина Остапенко.

Напомним, что сингл "Любит не любит" МАХА презентовали в начале июня.

Созданная мелодия дала группе новый вектор для экспериментов - привлечения к соавторству текста "Любит не любит" сонграйтерши Анны Бастон, известной своим сотрудничеством с Максом Барских.

Ранее мы писали, что главные романтики украинского шоу-биза показали эмоциональное видео о любви.

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