Украинская группа сделала англоязычную версию песни, созданной автором хита Макса Барских

Группа МАХА презентует свой второй по счету англоязычный сингл "Say That You Love Me". Трек стал англоязычной адаптацией крайнего сингла команды "Любит не любит".
Как и оригинальный трек "Say That You Love Me" личные переживания и колебания в вопросе "любит или не любит"? Сингл пропитан легкостью и летним вайбом, поэтому прослушивание трека способно растопить окаменевшее сердце и восстановить ощущение счастья.
Участники группы МАХА (фото: Muscreators)
"Осенью в качестве эксперимента мы представили сингл "Paradise" - англоязычная версия трека "Полечу". После эксклюзивной презентации сингла на стриминговой платформе Spotify, для нас было неожиданно, когда мы начали получать положительные отзывы от наших слушателей и европейской аудитории. Люди начали активно подписываться на наши социальные сети и положительно отзываться о нашем творчестве. Мы не планировали делать новый трек на английском, но после релиза нашего крайнего сингла "Любит не любить" вместе с нашей командой было решено делать англоязычную вариацию и на "Любит не любит", поскольку хотим донести концепцию и потенциал трека к каждому, независимо от языка общения", - комментирует фронтвумен группы Марина Остапенко.
Напомним, что сингл "Любит не любит" МАХА презентовали в начале июня.
Созданная мелодия дала группе новый вектор для экспериментов - привлечения к соавторству текста "Любит не любит" сонграйтерши Анны Бастон, известной своим сотрудничеством с Максом Барских.
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