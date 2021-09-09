Украинская ТВ-звезда восхитила фигурой в купальнике: "танцы на рассвете"

Популярная украинская ведущая Надежда Матвеева встретила осень 2021 на солнечном Кипре.
А своими эмоциями от отдыха, отзывами, фотографиями и впечатлениями она делилась с подписчиками в Instagram.
В частности, сначала ведущая проекта "Неймовірна правда про зірок" на СТБ показала свои танцы на рассвете.
А после этого опубликовала фотографии в купальнике.
"Осень на Кипре прекрасна! Мне нравятся каменистые природные пирсы на пляжах Паралимни. Синева воды и нежность солнца", - прокомментировала кадры Матвеева.
Матвеева восхитила фигурой (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)
Точеная фигура 52-летней красотки вызвала массу восторженных комментариев в сети.
К слову, Надежда не единожды признавалась, что систематически делает базовую зарядку, увлекается длительными пешими прогулками и скандинавской ходьбой.
Напомним, недавно "холостячка" Злата Огневич без белья обожгла чувственным фотосетом.