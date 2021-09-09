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Украинская ТВ-звезда восхитила фигурой в купальнике: "танцы на рассвете"

Автор: Lite

Популярная украинская ведущая Надежда Матвеева встретила осень 2021 на солнечном Кипре.

А своими эмоциями от отдыха, отзывами, фотографиями и впечатлениями она делилась с подписчиками в Instagram.

В частности, сначала ведущая проекта "Неймовірна правда про зірок" на СТБ показала свои танцы на рассвете.


А после этого опубликовала фотографии в купальнике.

"Осень на Кипре прекрасна! Мне нравятся каменистые природные пирсы на пляжах Паралимни. Синева воды и нежность солнца", - прокомментировала кадры Матвеева.

Матвеева восхитила фигурой (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Точеная фигура 52-летней красотки вызвала массу восторженных комментариев в сети.

  • Надежда, выглядите просто супер!
  • Надюша, вы прекрасны! Венера, рожденная из пены!
  • Такая изящная
  • Ви просто стройняша!
  • Фигура - огонь!

К слову, Надежда не единожды признавалась, что систематически делает базовую зарядку, увлекается длительными пешими прогулками и скандинавской ходьбой.

Напомним, недавно "холостячка" Злата Огневич без белья обожгла чувственным фотосетом.

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