Українська ТБ-зірка захопила фігурою в купальнику: "танці на світанку"

Популярна українська ведуча Надія Матвєєва зустріла осінь 2021 на сонячному Кіпрі.
А своїми емоціями від відпочинку, відгуками, фотографіями і враженнями вона ділилася з підписниками в Instagram.
Зокрема, спочатку ведуча проекту "Неймовірна правда про зірок" на СТБ показала свої танці на світанку.
А після цього опублікувала гарячі фотографії в купальнику.
"Осінь на Кіпрі прекрасна! Мені подобаються кам'янисті природні пірси на пляжах Паралімні. Синява води і ніжність сонця", - прокоментувала кадри Матвєєва.
Матвєєва захопила фігурою (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)
Точена фігура 52-річної красуні викликала масу захоплених коментарів в мережі.
До слова, Надія неодноразово зізнавалася, що систематично робить базову зарядку, захоплюється тривалими пішими прогулянками і скандинавською ходьбою.
Нагадаємо, нещодавно "холостячка" Злата Огневич без білизни обпекла чуттєвим фотосетом.