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Українські футболісти "пішли у відрив" на райських курортах після Євро 2020: яскраві фото

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Середа 07 липня 2021 12:56
Українські футболісти "пішли у відрив" на райських курортах після Євро 2020: яскраві фото Андрій Ярмоленко з дружиною (фото: instagram.com/yarmolkina10)
Автор: RBC.UA

Чемпіонат з футболу Євро-2020 став знаковим України - команда вперше дісталася до 1/4 фіналу турніру. І хоча на цьому участь для української збірної завершилася, футболісти виступили більш ніж гідно.

"Пишаюся грою своєї команди на Євро-2020. Ви написали відмінні сторінки для українського футболу", - підсумував гру головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Тепер команда може відзначити свої досягнення, проаналізувати провали і нарешті - просто розслабитися в колі близьких. Ми вирішили дізнатися, як відпочивають після Чемпіонату українські футболісти. І чим діляться зі своїми шанувальниками в блогах.

Українські футболісти &quot;пішли у відрив&quot; на райських курортах після Євро 2020: яскраві фото

Українські футболісти &quot;пішли у відрив&quot; на райських курортах після Євро 2020: яскраві фотоАндрій Ярмоленко відпочиває з родиною та друзями в Чорногорії (фото: instagram.com/yarmolenkoandrey; instagram.com/njyta.si)

Українські футболісти &quot;пішли у відрив&quot; на райських курортах після Євро 2020: яскраві фотоДо них приєднався і Роман Безус (фото: скрін instagram.com/romabezus)

Українські футболісти &quot;пішли у відрив&quot; на райських курортах після Євро 2020: яскраві фотоТарас Степаненко влаштував сімейний день (фото: instagram.com/tarasstepanenko)

Українські футболісти &quot;пішли у відрив&quot; на райських курортах після Євро 2020: яскраві фотоОлександр Караваєв з дружиною та дітьми також вирушив на відпочинок (фото: inna__karavaieva)

Українські футболісти &quot;пішли у відрив&quot; на райських курортах після Євро 2020: яскраві фотоУкраїнські футболісти &quot;пішли у відрив&quot; на райських курортах після Євро 2020: яскраві фотоДружина Андрія Пятова Юлія розповіла, що тато був з ними недовго (фото: скрін instagram.com/piatova)

Українські футболісти &quot;пішли у відрив&quot; на райських курортах після Євро 2020: яскраві фотоУкраїнські футболісти &quot;пішли у відрив&quot; на райських курортах після Євро 2020: яскраві фотоВіктор Циганков нарешті знайшов час для зустрічі з братом (фото: instagram.com/viktortsygankov)

Українські футболісти &quot;пішли у відрив&quot; на райських курортах після Євро 2020: яскраві фотоУкраїнські футболісти &quot;пішли у відрив&quot; на райських курортах після Євро 2020: яскраві фотоУкраїнські футболісти &quot;пішли у відрив&quot; на райських курортах після Євро 2020: яскраві фотоДружина Руслана Маліновського Роксана показала, що вони з донькою відпочивають в Італії (фото: instagram.com/roksana_mali7)

Українські футболісти &quot;пішли у відрив&quot; на райських курортах після Євро 2020: яскраві фотоУкраїнські футболісти &quot;пішли у відрив&quot; на райських курортах після Євро 2020: яскраві фото

Дружина Андрія Ярмоленка - Інна - також показала романтичні кадри з відпочинку (фото: instagram.com/yarmolkina10)

Також ми писали про гарячі фото дружин українських футболістів.

А ще - про найбільш привабливих вболівальниць української команди.

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