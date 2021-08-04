Ускоритель внутри: Осадчая в полосатом купальнике рассказала, что успела сделать за лето

Катя запечатлена на пляже под зонтом, на ней - красивый бело-розовый полосатый купальник с широким поясом, а также соломенная шляпка и солнцезащитные очки. Ведущая лучезарно улыбается и выглядит очень довольной.

Беременная Катя Осадчая показала аккуратный животик в купальнике (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая поделилась, что это лето получилось у нее весьма активным, ведь нужно успеть сделать все до рождения ребенка.

"Інтенсивне літо. Здається, що за два місяці встигли охопити майже всі літні пригоди, прискорювач всередині не дає спокою. Навіть ремонт майже закінчено. Польоти на море і не тільки, черешня, кавуни та кукурудза на сніданок, обід і вечерю, багато зйомок і навіть відпустка. Але попереду цілий місяць літа, кавунів і водних процедур. Які ваші плани на останній місяць літа, що ще не встигли зробити?" - рассказала знаменитость.

Фолловеры не в первый раз отметили, что беременность Кате к лицу, и оставили ей много комплиментов в комментариях.