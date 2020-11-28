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Устали друг от друга: известный продюсер раскрыл правду об отношениях с Ириной Билык

Автор: Lite

Юрий Никитин высказался об успехе украинской поп-дивы

Украинский продюсер Юрий Никитин долго время работал с украинской поп-дивой Ириной Билык, а также когда-то их связывали еще и романтические отношения. Но звезда прекратила сотрудничество в 2014 году, сменила творческую команду и менеджмент и отправилась в самостоятельное плавание. Юрий прокомментировал успехи своей экс-подопечной и рассказал, каким характером на самом деле она обладает.

В рамках YouTube-проекта "Слава +", Юрий вспомнил, кто принял решение прекратить сотрудничество и высказался о характере звезды.

"У нее совсем не сложный характер. Мы приняли решение в какой-то третий эмоциональный всплеск - это даже конфликтом нельзя назвать - не работать вместе. Это было плюс-минус обоюдно. Я пытался сделать так, чтобы наш союз продолжался. Но мы, наверное, просто устали друг от друга", – отметил Никитин.

Вместе с тем Юрий продолжает считать Ирину легендой украинской эстрады, которая оставила свой незабываемый след в истории украинского шоу-бизнеса.

"Она перешла в ранг легендарных артистов. Она легенда, она стоит над рынком", – считает Никитин.

Также он дал характеристику нынешнему положению артистки и указал недочеты, на которые стоит обратить внимание, чтобы популярность звезды взлетела вверх.

"У меня ощущение, что она заслуживает быть как легендой, так и находиться в топах – а это другой уровень работы. Это менеджмент. Может, не хватает ей более смелых продуманных стратегий. Более осознанных и конкретных шагов", – поделился своим мнением Никитин.

Напомним, что ранее Юрий Никитин высказался о феномене Верки Сердючки в исполнении Андрея Данилко.

К слову, Дмитрий Коляденко высказался о жизни с Ириной Билык.

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