Утренние танцы: Каменских в облегающем комбинезоне похвасталась грацией и гибкостью

Украинская певица Настя Каменских после похудения следит за фигурой и старается поддерживать себя в форме. Она правильно питается и не забывает о движении - так, артистка показала, с чего начала свой день.
Звезда устроила зажигательные танцы и поделилась видеороликом в Instagram.
На видео Настя предстала в облегающем спортивном комбинезоне черного цвета с пикантным вырезом в районе груди. Такой наряд выгодно подчеркнул аппетитные формы певицы. Она не стала наносить макияж, а волосы собрала в пучок.
Каменских появляется в кадре со своей собакой Мими на руках, после чего ставит животное на пол и начинает соблазнительно вертеть бедрами под музыку. На заднем плане виден розовый фитнес коврик и гантели.
"Спортивное утро", - подписала публикацию артистка.
Фолловеры похвалили звезду и поблагодарили за мотивацию, восхищаясь ее гибкостью и красотой в комментариях.
Напомним, ранее Каменских в бикини раззадорила сеть "королевским шлепом" от Потапа - певица показала жаркое фото с мужем.