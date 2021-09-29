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Ранкові танці: Каменських в облягаючому комбінезоні похвалилася грацією і гнучкістю

Автор: Марина Настевич

Українська співачка Настя Каменських після схуднення стежить за фігурою і намагається підтримувати себе у формі. Вона правильно харчується і не забуває про рух - так, артистка показала, з чого почала свій день.

Зірка влаштувала запальні танці і поділилася відеороликом в Instagram.

На відео Настя постала в облягаючому спортивному комбінезоні чорного кольору з пікантним вирізом в районі грудей. Таке вбрання вигідно підкреслило апетитні форми співачки. Вона не стала наносити макіяж, а волосся зібрала в пучок.

Каменських з'являється в кадрі зі своїм собакою Мімі на руках, після чого ставить тварину на підлогу і починає спокусливо вертіти стегнами під музику. На задньому плані видно рожевий фітнес килимок і гантелі.

"Спортивний ранок", - підписала публікацію артистка.

Фолловери похвалили зірку і подякували за мотивацію, захоплюючись її гнучкістю і красою в коментарях.

  • Молодець, ось правильно, гнучке тіло - молоде тіло
  • Красуня
  • Настя, чому ти досі не береш участь у Танці з зірками?
  • Оййй красива! добрий спортивний!
  • Я теж люблю вранці танцювати. Таким чином піднімається настрій на весь день
  • Крута
  • Супер, як класно
  • Красива Настя. Мій ранок такий же, з гнучкого тіла. Ух, подобається танці і спорт
  • Така граціозна

Нагадаємо, раніше Каменських в бікіні розохотила мережу "королівським шльопом" від Потапа - співачка показала жарке фото з чоловіком.

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Настя Каменських