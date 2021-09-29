Ранкові танці: Каменських в облягаючому комбінезоні похвалилася грацією і гнучкістю

На відео Настя постала в облягаючому спортивному комбінезоні чорного кольору з пікантним вирізом в районі грудей. Таке вбрання вигідно підкреслило апетитні форми співачки. Вона не стала наносити макіяж, а волосся зібрала в пучок.

Каменських з'являється в кадрі зі своїм собакою Мімі на руках, після чого ставить тварину на підлогу і починає спокусливо вертіти стегнами під музику. На задньому плані видно рожевий фітнес килимок і гантелі.

"Спортивний ранок", - підписала публікацію артистка.

Фолловери похвалили зірку і подякували за мотивацію, захоплюючись її гнучкістю і красою в коментарях.