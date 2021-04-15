UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Не узнать: Моника Беллуччи появилась в Риме с седыми волосами и "старящим" макияжем

Автор: Lite

Моника Беллуччи давно не появлялась в сети. Оказалось, актриса с головой ушла в работу. Сейчас она занята в съемках фильма "Колдунья приходит ночью-2" режиссера Микеле Соави, где играет одну из главных ролей. Интересно, что в первой части, вышедшей в 2018 году, Моника участия не принимала.

На днях в сети появились первые кадры с рабочей площадки в Риме.

Папарацци застали Монику во всей красе: 56-летняя дива была облачена в "ведьминский" образ своей героини. Правда, она играет роль доброй колдуньи Долорес. Стилисты подобрали Беллуччи длинную серую юбку, цветастый жакет, а также длинный коричневый плащ и шляпу. В руках она держала метлу. Гримеры и парикмахеры также постарались: длинные седые волосы и макияж со "старящим" эффектом сделали по-прежнему цветущую звезду внешне ощутимо старше.

Новая роль Моники Беллуччи (фото: скрины instagram.com/harpersbazaar_ru)

Как видно, Монике было непросто играть в таком наряде, она то и дело пользовалась услугами гримеров, чтобы поправить макияж. Но в целом актриса была рада приступить к работе. Беллуччи признавалась в недавнем интервью, что прошлогодний локдаун дался ей нелегко. И хотя дел было много: дочери на удаленном обучении нуждались в контроле, спасало Монику от рутины изучение ролей и сценариев.

Ранее мы писали, что старшая дочь Моники, 16-летняя Дева, уже вовсю покоряет модную индустрию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины актрисастильмодаВенсан КассельМоника БеллуччиКино
Читайте также
Закрытая блуза и серый пиджак: Зеленская демонстрирует сдержанный образ на каждый день
Леопард и зебра: стилист рассказала, с чем лучше сочетать анималистичный принт
Прогноз погоды