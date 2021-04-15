Не впізнати: Моніка Беллуччі з'явилася в Римі з сивим волоссям і відьомським макіяжем

Моніка Беллуччі давно не з'являлася в мережі. Виявилося, актриса з головою занурилась в роботу. Зараз вона зайнята на зйомках фільму "Чаклунка приходить вночі-2" режисера Мікеле Соаві, де грає одну з головних ролей. Цікаво, що в першій частині, що вийшла в 2018 році, Моніка участі не брала.

Папараці застали Моніку у всій красі: 56-річна діва була одягнена в "відьомський" образ своєї героїні. Правда, вона грає роль доброї чаклунки Долорес. Стилісти підібрали Беллуччі довгу сіру спідницю, квітчастий жакет, а також довгий коричневий плащ і капелюх. В руках вона тримала мітлу. Гримери і перукарі також постаралися: довге сиве волосся і відповідний грим зробили як і раніше квітучу зірку зовні відчутно старшою.

Нова роль Моніки Беллуччі (фото: скріни instagram.com/harpersbazaar_ru)

Як видно, Моніці було непросто грати в такому вбранні, вона повсякчас користувалася послугами гримерів, щоб поправити макіяж. Але в цілому актриса була рада приступити до роботи. Беллуччі зізнавалася в інтерв'ю, що минулорічний локдаун дався їй нелегко. І хоча справ було багато: дочки на віддаленому навчанні потребували контролію, рятувало Моніку від рутини вивчення ролей і сценаріїв.