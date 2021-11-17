Узнать свои желания: Каменских с экстримальным декольте высказалась об интимном

Звезда дополнила образ изящными ювелирными украшениями – кольцом с большим изумрудом, браслет с камнями-высавками и аккуратные свисающие серьги. Она сделала освежающий эффектный макияж и красиво уложила кудрявые распущенные волосы.

Настя Каменских очаровала эффектными кадрами (фото: instagram.com/kamenskux)

"Чувства - это так красиво. Они становятся нашими лучшими украшениями. И ведь так важно дарить эту любовь не только своим самым близким людям, но и еще одному очень важному человеку - себе самой. Любить и принимать свое тело, беречь себя, ухаживать за собой. Узнавать свои желания, открывать новые грани и все больше обретать себя настоящую. Быть для себя источником радости и вдохновения. Желаю каждой девушке обрести такое чувство и пусть оно украшает вас. Изнутри и снаружи", – оставила чуткое послание для поклонниц звезда.

Поклонники Насти оценили ее сногсшибательный образ и не удержались от похвалы.