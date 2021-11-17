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Дізнатися свої бажання: Каменських з екстримальним декольте висловилася про інтимне

Автор: Styler

Настя Каменських виступає мотиватором для шанувальників. Вона ділиться з ними особистим досвідом трансформацій, дає поради, записує навчальні відео тренувань і не дає занудьгувати. Співачка за сумісництвом є ще й популярним блогером, а за її життям стежить понад 5,4 млн підписників в Instagram. Артистка регулярно радує фанів новими постами і тримає їх в курсі подій особистого і творчого життя.

Так, Настя показала кілька фото Instagram у чарівному смарагдовому шовковому вбранні з нескромним декольте.

Зірка доповнила образ витонченими ювелірними прикрасами - обручкою з великим смарагдом, браслет з камінням-висавками і акуратні звисаючі сережки. Вона зробила освіжаючий ефектний макіяж і красиво поклала кучеряве розпущене волосся.

Настя Каменських зачарувала ефектними кадрами (фото: instagram.com/kamenskux)

"Почуття - це так красиво. Вони стають нашими кращими прикрасами. І адже так важливо дарувати цю любов не тільки своїм найближчим людям, а й ще одній дуже важливій людині - собі самій. Любити і приймати своє тіло, берегти себе, доглядати за собою. Дізнаватися свої бажання, відкривати нові грані і все більше знаходити себе справжню. Бути для себе джерелом радості і натхнення. Бажаю кожній дівчині знайти таке почуття і нехай воно прикрашає вас. Зсередини і зовні", - залишила чуйне послання для прихильниць зірка.

Шанувальники Насті оцінили її чаруючий образ і не втрималися від похвали.

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Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала свій сніданок і спантеличила мережу.

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Настя Каменських