Великолепна: Кендалл Дженнер похвасталась роскошным телом на горячем фото

Кендалл Дженнер знает, что вязаный кроп-топ - самая модная вещь сезона, а потому смело надела его на выход. Дополнили наряд черная юбка с высокой посадкой. Из аксессуаров она выбрала чокер и несколько колец. Модель прихватила с собой и сумочку-багет - еще один тренд этого сезона.

Кендалл Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kendalljenner)

Она позирует с текилой собственного производства, заодно рекламируя свой товар. И выглядит при этом невероятно стильно и соблазнительно. Топ обнажил плоский животик Кендалл, над которым она упорно трудилась в спортзале. А его оттенок подчеркнул золотистый загар кожи супермодели.

"О, да", "Детка, ты супер", "Вау, ты такая красивая", "Восхитительна", "Лучшая", - пишут ей фанаты.