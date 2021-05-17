Неймовірна: Кендалл Дженнер похвалилася розкішним тілом на гарячому фото

Кендалл Дженнер знає, що в'язаний кроп-топ - наймодніша річ сезону, а тому сміливо одягла його на вихід. Доповнили образ чорна спідниця з високою посадкою. Їз аксесуарів вона вибрала чокер і кілька кілець. Модель прихопила з собою і сумочку-багет - ще один тренд цього сезону.

Кендалл Дженнер в новому образі (фото: instagram.com/kendalljenner)

Вона позує з текілою власного виробництва, заодно рекламуючи свій товар. І виглядає при цьому неймовірно стильно і спокусливо. Топ оголив плоский животик Кендалл, над яким вона наполегливо працювала в спортзалі. А його відтінок підкреслив золотистий загар шкіри супермоделі.

"О, так", "Дитинко, ти супер", "Вау, ти така красива", "Чудова", "Краща", - пишуть їй фанати.