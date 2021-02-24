ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Верх откровенности: горячая Кароль свела с ума точеными формами в соблазнительном наряде

Новина українською → Среда 24 февраля 2021 10:32
Верх откровенности: горячая Кароль свела с ума точеными формами в соблазнительном наряде Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Тина Кароль после триумфа нового хита "Скандал" поражает откровенностью. Сначала она предстала перед поклонниками в неожиданном амплуа, а теперь, в продолжении своих экспериментов с образом, завела их появлением в очень сексуальном наряде.

На личной странице в Instagram украинская поп-дива поделилась фото и видео в соблазнительном аутфите.

Тина предстала в оригинальной черной шелковой асимметричной блузке-топе с вырезами и сверкающими камнями от украинского бренда (стоимость – 542 доллара) и атласной юбке с высоким разрезом до бедра (цена – 807 долларов) от украинского бренда NUÉ. Свой образ певица дополнила стильными босоножками от Kachorovska.

Верх откровенности: горячая Кароль свела с ума точеными формами в соблазнительном наряде

Верх откровенности: горячая Кароль свела с ума точеными формами в соблазнительном наряде

Скриншот (nue-studio.com)

Певица красиво уложила волосы, выпрямив их и придав эффектный объем, она предпочла обойтись без яркого макияжа.

"Это - очередной скандал", - подписала провокационное фото Тина.

Верх откровенности: горячая Кароль свела с ума точеными формами в соблазнительном наряде

Тина Кароль показала новый соблазнительный образ (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники пришли в полный восторг от горячего образа своей любимице. Они рассмотрели каждую деталь и пришли к выводу, что Тина выглядит просто сногсшибательно.

  • Прекрасная
  • Сильно красивая
  • Богиня
  • Это огонь
  • Пожар
  • Это очередной пожар
  • Королева
  • Женщина Пожар
  • Ты горишь, как огонь
  • Несите огнетушитель
  • Дива
  • Великолепная

В Instagram-stories певица поделилась ауттейками со съемок новой фотосессии. Фан-странички атристки тут же подхватили ролик.

Напомним, что ранее Тина Кароль озадачила поклонников, опубликовав атмосферное видео, где в кадре присутствует мужчин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Тина Кароль
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Стало известно о компенсациях за побочную реакцию на вакцину от COVID-19
Стало известно о компенсациях за побочную реакцию на вакцину от COVID-19