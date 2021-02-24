Верх откровенности: горячая Кароль свела с ума точеными формами в соблазнительном наряде

Тина Кароль после триумфа нового хита "Скандал" поражает откровенностью. Сначала она предстала перед поклонниками в неожиданном амплуа , а теперь, в продолжении своих экспериментов с образом, завела их появлением в очень сексуальном наряде.

На личной странице в Instagram украинская поп-дива поделилась фото и видео в соблазнительном аутфите.

Тина предстала в оригинальной черной шелковой асимметричной блузке-топе с вырезами и сверкающими камнями от украинского бренда (стоимость – 542 доллара) и атласной юбке с высоким разрезом до бедра (цена – 807 долларов) от украинского бренда NUÉ. Свой образ певица дополнила стильными босоножками от Kachorovska.

Скриншот (nue-studio.com)

Певица красиво уложила волосы, выпрямив их и придав эффектный объем, она предпочла обойтись без яркого макияжа.

"Это - очередной скандал", - подписала провокационное фото Тина.

Тина Кароль показала новый соблазнительный образ (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники пришли в полный восторг от горячего образа своей любимице. Они рассмотрели каждую деталь и пришли к выводу, что Тина выглядит просто сногсшибательно.

Прекрасная

Сильно красивая

Богиня

Это огонь

Пожар

Это очередной пожар

Королева

Женщина Пожар

Ты горишь, как огонь

Несите огнетушитель

Дива

Великолепная

В Instagram-stories певица поделилась ауттейками со съемок новой фотосессии. Фан-странички атристки тут же подхватили ролик.