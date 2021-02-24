Верх откровенности: горячая Кароль свела с ума точеными формами в соблазнительном наряде
Тина Кароль после триумфа нового хита "Скандал" поражает откровенностью. Сначала она предстала перед поклонниками в неожиданном амплуа, а теперь, в продолжении своих экспериментов с образом, завела их появлением в очень сексуальном наряде.
На личной странице в Instagram украинская поп-дива поделилась фото и видео в соблазнительном аутфите.
Тина предстала в оригинальной черной шелковой асимметричной блузке-топе с вырезами и сверкающими камнями от украинского бренда (стоимость – 542 доллара) и атласной юбке с высоким разрезом до бедра (цена – 807 долларов) от украинского бренда NUÉ. Свой образ певица дополнила стильными босоножками от Kachorovska.
Скриншот (nue-studio.com)
Певица красиво уложила волосы, выпрямив их и придав эффектный объем, она предпочла обойтись без яркого макияжа.
"Это - очередной скандал", - подписала провокационное фото Тина.
Тина Кароль показала новый соблазнительный образ (фото: instagram.com/tina_karol)
Поклонники пришли в полный восторг от горячего образа своей любимице. Они рассмотрели каждую деталь и пришли к выводу, что Тина выглядит просто сногсшибательно.
- Прекрасная
- Сильно красивая
- Богиня
- Это огонь
- Пожар
- Это очередной пожар
- Королева
- Женщина Пожар
- Ты горишь, как огонь
- Несите огнетушитель
- Дива
- Великолепная
В Instagram-stories певица поделилась ауттейками со съемок новой фотосессии. Фан-странички атристки тут же подхватили ролик.
Напомним, что ранее Тина Кароль озадачила поклонников, опубликовав атмосферное видео, где в кадре присутствует мужчин.