Виктор Павлик растрогал нежным фото с новорожденным сыном в Буковеле

55-летний украинский артист Виктор Павлик недавно стал отцом в четвертый раз - молодая жена Екатерина Репяхова родила ему сына Михаила. При этом семейство не стало сидеть на месте и через месяц после родов отправились с малышом на Закарпатье - там молодая мама дышит свежим воздухом и отдыхает, а ее супруг заодно выступает с концертами. Так, артист поделился нежным фото с сыночком.
Атмосферный кадр, сделанный в Буковеле, Павлик опубликовал в своем Instagram.
На фото певец сидит в кресле у большого окна, держа на рукахх маленького Мишу. Папа и сын оба смотрят в окно, любуясь живописными пейзажами.
"Буковель. Син пізнає нове", - подписал снимок гордый отец.
Виктор Павлик показал нежный кадр с сыном Михаилом (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Фото быстро набрало несколько тысяч лайков и много умиленных комментариев от подписчиков Павлика.
Напомним, ранее Виктор Павлик рассказал в интервью, что сыночек не дает им с женой спать, а также поделился подробностями родов. По словам артиста, он не присутствовал при родах, а ждал в коридоре. Но певец был рядом с женой Екатериной Репяховой до того, как все началось, и сразу после. Он признался, что "присутствовать непосредственно при родах немножко испугался".