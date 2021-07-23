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Віктор Павлік зворушив ніжним фото з новонародженим сином у Буковелі

Автор: Марина Настевич

55-річний український артист Віктор Павлік нещодавно став батьком вчетверте - молода дружина Катерина Репяхова народила йому сина Михайла. При цьому сімейство не стало сидіти на місці і через місяць після пологів вирушили з малюком на Закарпаття - там молода мама дихає свіжим повітрям і відпочиває, а її чоловік заодно виступає з концертами. Так, артист поділився ніжним фото з синочком.

Атмосферний кадр, зроблений у Буковелі, Павлик опублікував у своєму Instagram.

На фото співак сидить в кріслі біля великого вікна, тримаючи на руках маленького Мішу. Тато і син обидва дивляться у вікно, милуючись мальовничими пейзажами.

"Буковель. Син пізнає нове", - підписав знімок гордий батько.

Віктор Павлік показав ніжний кадр з сином Михайлом (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Фото швидко набрало кілька тисяч лайків і багато розчулених коментарів від підписників Павлика.

  • І показує всім середній пальчик
  • Як це мило
  • Яке класне фото!
  • Так гарно
  • Чудові!
  • Крихітка
  • Будьте щасливі завжди.
  • Здоров'я вам!!!
  • Миле дитятко
  • Дуже милі фото
  • Нехай щастить
  • Ну то красені

Нагадаємо, раніше Віктор Павлік розповів в інтерв'ю, що синочок не дає їм з дружиною спати, а також поділився подробицями пологів. За словами артиста, він не присутній при пологах, а чекав у коридорі. Але співак був поруч з дружиною Катериною Репяховою до того, як все почалося, і відразу після. Він зізнався, що "бути присутнім безпосередньо при пологах трошки злякався".

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Виктор ПавликсынЕкатерина Репяхова