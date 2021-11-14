Виктор Павлик растрогал нежным фото с сыночком: "твои маленькие ручки"

На черно-белом фото запечатлено лицо маленького Миши, а также рука его звездного папы, за которую малыш крепко ухватился.

"Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата…" - подписал трепетный снимок Павлик.

Виктор Павлик показал, как сыночек крепко держит его за руку (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Пользователи сети оставили умиленные комментарии под фото.

Какие вы милые. Счастья и здоровья вам и вашей семье.

Красавчик!!!

Чудове маля

Класс!

Это так мило!

Однако не обошлось и без хейтеров, которые вспомнили о бывших женах артиста.

Мда я поражаюсь, а свою жінку бувшу вам не шкода, ні? Все життя був бабніком, смішно те, що у таких людей щей потім все добре складається....кошмар, співчуваю вашим бувшим жінкам

Напомним, что год назад Виктор потерял их с бывшей, третьей женой совместного сына Павла – молодой парень скончался от онкологии. Певца неоднократно упрекали в том, что он бросил семью с больным ребенком ради нынешней, четвертой супруги и по совместительству концертного директора.