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Віктор Павлік зворушив ніжним фото з синочком: "твої маленькі рученята"

Автор: Марина Настевич

55-річний український співак Віктор Павлік насолоджується часом з крихіткою сином, якого йому народила молода дружина Катерина Реп'яхоова. Артист поділився зворушливим кадром з дитиною.

Милий знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На чорно-білому фото відображено обличчя маленького Міші, а також рука його зоряного тата, за яку малюк міцно вхопився.

"Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата..." - підписав трепетний знімок Павлік.

Віктор Павлік показав, як синочок міцно тримає його за руку (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Користувачі мережі залишили розчулені коментарі під фото.

  • Які ви милі. Щастя і здоров'я вам і вашій родині.
  • Красунчик!!!
  • Чудове маля
  • Класно!
  • Це так мило!

Однак не обійшлося і без хейтерів, які згадали про колишніх дружин артиста.

  • Мда я дивуюся, а свою жінку бувшу вам не шкода, ні? Все життя був бабніком, смішно те, що у таких людей щей потім все добре складається....кошмар, співчуваю вашим бувшим жінкам

Нагадаємо, що рік тому Віктор втратив їх з колишньою, третьою дружиною спільного сина Павла – молодий хлопець помер від онкології. Співака неодноразово дорікали в тому, що він кинув сім'ю з хворою дитиною заради нинішньої, четвертої дружини і за сумісництвом концертного директора.

Раніше Катерина Репяхова зізналася, яким батьком є Павлік для молодшого сина Михайла.

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Виктор ПавликЕкатерина Репяхова