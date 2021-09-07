Виктория Бекхэм взорвала сеть пикантным снимком полуголого мужа: самый горячий на планете

Виктория Бекхэм опубликовала снимок, на котором Дэвид позирует в бассейне со спущенными плавками Versace. Экс-футболист обнажил ягодицы и продемонстрировал как всегда отличную спортивную форму.

Виктория Бекхэм не боится показывать голого мужа (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Хорошего воскресенья, не благодарите!", - подписала кадр Виктория, которая не боится иронизировать с поклонниками. Публикация имела грандиозный успех: фанаты поставили фото около 1,5 млн лайков и отметили, что Дэвид по-прежнему один из самых сексуальных и горячих мужчин на планете.

"Это самый невероятный акт щедрости, который я когда-либо видела", "Как разорвать Инстаграм", "Вот почему у Дэвида больше фолловеров, чем у Бруклина", "Не могу быть счастливее", "Шалуны", - пишут звезде фанаты.