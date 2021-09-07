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Виктория Бекхэм взорвала сеть пикантным снимком полуголого мужа: самый горячий на планете

Автор: RBC.UA

Как известно, Виктория Бекхэм любит снимки с мужем. Но чаще всего они носят нейтральный характер и отражают семейную атмосферу.

Тем более взрывным оказался пост в Instagram, в котором экс-солистка Spice Girls внезапно засветила обнаженное тело мужа.

Виктория Бекхэм опубликовала снимок, на котором Дэвид позирует в бассейне со спущенными плавками Versace. Экс-футболист обнажил ягодицы и продемонстрировал как всегда отличную спортивную форму.

Виктория Бекхэм не боится показывать голого мужа (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Хорошего воскресенья, не благодарите!", - подписала кадр Виктория, которая не боится иронизировать с поклонниками. Публикация имела грандиозный успех: фанаты поставили фото около 1,5 млн лайков и отметили, что Дэвид по-прежнему один из самых сексуальных и горячих мужчин на планете.

"Это самый невероятный акт щедрости, который я когда-либо видела", "Как разорвать Инстаграм", "Вот почему у Дэвида больше фолловеров, чем у Бруклина", "Не могу быть счастливее", "Шалуны", - пишут звезде фанаты.

Напомним, недавно средний сын пары отметил свое 19-летие. В честь такого события икона стиля показала их совместное фото, восхитив красотой парня.

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