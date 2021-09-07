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Вікторія Бекхем підірвала мережу пікантним знімком напівголого чоловіка: найгарячіший на планеті

Автор: RBC.UA

Як відомо, Вікторія Бекхем любить знімки з чоловіком. Але найчастіше вони носять нейтральний характер і відображають сімейну атмосферу.

Тим більше вибуховим виявився пост в Instagram, в якому екс-солістка Spice Girls раптово засвітила оголене тіло чоловіка.

Вікторія Бекхем опублікувала знімок, на якому Девід позує в басейні зі спущеними плавками Versace. Екс-футболіст оголив сідниці і продемонстрував як завжди відмінну спортивну форму.

Вікторія Бекхем не боїться показувати голого чоловіка (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Гарної неділі, не дякуйте!", - підписала кадр Вікторія, яка не боїться іронізувати з шанувальниками. Публікація мала грандіозний успіх: фанати поставили фото близько 1,5 млн лайків і відзначили, що Девід, як і раніше, один з найсексуальніших і гарячих чоловіків на планеті.

"Це найбільш неймовірний акт щедрості, який я коли-небудь бачила", "Як розірвати Instagram", "Ось чому у Девіда більше фоловерів, ніж у Брукліна", "Не можу бути щасливішою", "Пустуни", - пишуть зірці фанати.

Нагадаємо, нещодавно середній син пари відзначив своє 19-річчя. На честь такої події ікона стилю показала їх спільне фото, захопивши красою хлопця.

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