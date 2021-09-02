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Влад Яма с сыном устроили танцы в киевском ресторане: милое видео

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Киев, Четверг 02 сентября 2021 22:02
Влад Яма с сыном устроили танцы в киевском ресторане: милое видео Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)
Автор: Владимир Костырин

Влад Яма станцевал со своим 5-летним сыном Леоном на презентации нового сезона шоу "Танці з зірками". Вечеринку устроили в одном из киевских ресторанов, и на мероприятии выступают известные украинские артисты.

Об этом 2 сентября передает корреспондент "РБК-Украина".

Под звучащую музыку мальчик в рубашке с веселым принтом и с бабочкой попросил отца-хореографа в "строгом" костюме вместе исполнить одно нехитрое танцевальное движение "волна".

Папа с сыном взялись за руки, и со смехом устроили милый танец, который походил на веселые игры.

39-летний Яма с мальчиком свои "выкрутасы" исполнили под выступление инди-группы KADNAY, вокалист которой тоже будет на паркете.

Кроме Влада Ямы, судьи "Танці з зірками", на презентации нового - уже 5-го сезона популярного проекта, засветились член жюри шоу, украинско-американский чемпион мира по латинским танцам Макс Чмерковский, чемпионка мира и Украині по бальным танцам, победительница прошлого сезона Алена Шоптенко, танцор и актер Дмитрий Дикусар, продюсер шоу "Танці з зірками" Владимир Завадюк, а также певица Lida Lee, которая тоже выступала на вечеринке.

Мероприятие проходило в ресторане Belkin в парке имени Пушкина на Шулявке.

Видео: Влад Яма с сыном устроили веселые танец на презентации 5-го сезона шоу "Танці з зірками"

Ранее сообщалось, что Влад Яма покорил сеть снимком с сыном, и поклонники отметили, что мальчик очень похож на своего дедушку - папу Влада.

Также мы писали о том, что недавно Влад Яма после ужина в киевском ресторане попал под капельницу.

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Танці з зірками Влад Яма
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