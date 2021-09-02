Влад Яма с сыном устроили танцы в киевском ресторане: милое видео

Под звучащую музыку мальчик в рубашке с веселым принтом и с бабочкой попросил отца-хореографа в "строгом" костюме вместе исполнить одно нехитрое танцевальное движение "волна".

Папа с сыном взялись за руки, и со смехом устроили милый танец, который походил на веселые игры.

39-летний Яма с мальчиком свои "выкрутасы" исполнили под выступление инди-группы KADNAY, вокалист которой тоже будет на паркете.

Кроме Влада Ямы, судьи "Танці з зірками", на презентации нового - уже 5-го сезона популярного проекта, засветились член жюри шоу, украинско-американский чемпион мира по латинским танцам Макс Чмерковский, чемпионка мира и Украині по бальным танцам, победительница прошлого сезона Алена Шоптенко, танцор и актер Дмитрий Дикусар, продюсер шоу "Танці з зірками" Владимир Завадюк, а также певица Lida Lee, которая тоже выступала на вечеринке.

Мероприятие проходило в ресторане Belkin в парке имени Пушкина на Шулявке.

Видео: Влад Яма с сыном устроили веселые танец на презентации 5-го сезона шоу "Танці з зірками"