UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Влад Яма с женой разоткровенничались о романтике для двоих: буквально пару часов

Автор: Ольвия Агаркова

Влад и Лилиана Яма покорили семейными total black образами

Влад Яма и его жена Лилиана – прекрасные родители, но еще и влюбленная пара, которая умеет поддерживать интерес друг к другу и пламя страсти в отношениях. Как им это удается, жена хореографа и судьи "Танцев со звездами" рассказала в Instagram.

Лилиана и Влад опубликовали свежие романтические снимки, на которых яркая брюнетка запечатлена в трендовом кожаном платье без бретелей, подчеркнувшем ее стройные формы. На шее – массивная золотая цепочка. Волосы гладко уложены, а макияж в нюдовых тонах с шимерными блестящими тенями. Влад решил соответствовать супруге и выбрал также черный лук в тон.

Влад Яма с женой Лилианой показали яркие семейные фото (фото: instagram.com/lilliya_yama)

"Здорово провести вечер вдвоем. Многие недооценивают важность совместного времяпрепровождения. Момента, когда мы только вдвоем. Буквально пару часиков, только вдвоем, без друзей, детей и забот. У нас вчера получилось. Любимый, спасибо за вечер", - обратилась Лилиана к мужу.

Самые читаемые новости

Влад Яма с женой находят время на романтику вдвоем (фото: instagram.com/vladyama_official)

Поклонники пары активизировались в комментариях и не скупились на комплименты.

  • Очень красивая пара
  • Фотографии шикарные, ваша пара прекрасная
  • Вы такие класснючие
  • Супер классные
  • Просто любусь вами!Всегда!
  • Сексуальные
  • Глядя на Вас, хочется улыбнуться в ответ
  • Самая гармоничная и красивая пара
  • Шикарные

Напомним, что ранее Влад Яма с женой показали сексуальные танцы со страстным темпераментом.

К слову, Влад Яма заговорил о пополнении в семье и рождении малыша.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Влад Яма