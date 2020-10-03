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Влад Яма з дружиною розговорилися про романтику для двох: буквально пару годин

Автор: Ольвія Агаркова

Влад і Ліліана Яма підкорили сімейними total black образами

Влад Яма і його дружина Ліліана – прекрасні батьки, але ще й закохана пара, яка вміє підтримувати інтерес один до одного і полум'я пристрасті у стосунках. Як їм це вдається, дружина хореографа і судді "Танців з зірками" розповіла в Instagram.

Ліліана і Влад опублікували свіжі романтичні знімки, на яких яскрава брюнетка відображена в трендовому шкіряному плаття без бретелей, що підкреслило її стрункі форми. На шиї – масивний золотий ланцюжок. Волосся гладко зачесане, а макіяж в нюдовых тонах з шимерными блискучими тінями. Влад вирішив відповідати дружині і вибрав також чорний лук в тон.

Влад Яма з дружиною Ліліаною показали яскраві сімейні фото (фото: instagram.com/lilliya_yama)

"Здорово провести вечір удвох. Багато хто недооцінює важливість спільного проведення часу. Моменту, коли ми тільки удвох. Буквально пару годинок, тільки вдвох, без друзів, дітей і турбот. У нас вчора вийшло. Коханий, дякую за вечір", - звернулася Ліліана до чоловіка.

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Влад Яма з дружиною знаходять час на романтику удвох (фото: instagram.com/vladyama_official)

Шанувальники пари активізувалися в коментарях і не скупилися на компліменти.

  • Дуже красива пара
  • Шикарні фотографії, ваша пара прекрасна
  • Ви такі класнючі
  • Супер класні
  • Просто милуюся вами! Завжди!
  • Сексуальні
  • Дивлячись на Вас, хочеться посміхнутися у відповідь
  • Найгаромонійніша, красива пара
  • Шикарні

Нагадаємо, що раніше Влад Яма з дружиною показали сексуальні танці з пристрасним темпераментом.

До речі, Влад Яма заговорив про поповнення в сім'ї і народження малюка.

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Новини України Влад Яма