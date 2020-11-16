Влада Яму срочно госпитализировали посреди "Танцев со звездами"

Главный судья "Танцев со звездами" попал в больницу
Влад Яма получил серьезную травму во время двенадцатого прямого эфира "Танцев со звездами 2020". Главный судья проекта вышел на паркет с фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной и Димой Жуком, чтобы станцевать фьюжн.
После этого танцевального номера ведущий проекта Юрий Горбунов завил, что у Влада Ямы травма, и его прямо со студии увезли в больницу. Стоит отметить, что на видео танца не видно на каком моменте он мог получить травму. Яма дотанцевал до конца и стоял со всеми, когда танец оценивали другие судьи.
Перед этим танцем Влад заявил, что с другой какой-то парой в этом сезоне он себя не представлял из-за их трудолюбия и отношения друг к другу.
"Влад Яма - это легенда украинских бальных танцев. Я трепещу, и еще трудностей додает то, что Влад всю неделю находится в работе заграницей", - рассказала Санина.
При этом Яма отметил, что с этой парой можно сделать постановку за одну ночь, и отлично станцевать в прямом эфире. Он также подчеркнул, что даже для него это впервые.
Стоит отметить, что они справились с этим заданием на отлично и получили от судей самые высшие баллы - 10.
Юлия Санина, Дмитрий Жук и Влад Яма (видео: YouTube)
Напомним, Влад Яма сделал признание о браке и популярности. Хореограф признался, что долго ухаживал и добивался расположения красавицы-брюнетки, пока она не ответила ему взаимностью.
Ранее Влад Яма признался, какая часть тела ему мешала в беге.