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Влада Яму терміново госпіталізували посеред "Танців з зірками"

Автор: Роман Мирончук

Головний суддя "Танців з зірками" потрапив у лікарню

Влад Яма отримав серйозну травму під час дванадцятого прямого ефіру "Танців з зірками 2020". Головний суддя проєкту вийшов на паркет з фронтвумен гурту The Hardkiss Юлією Саніної і Дімою Жуком, щоб станцювати ф'южн.

Після цього танцювального номера ведучий проєкту Юрій Горбунов заявив, що у Влада Ями травма, і його прямо зі студії відвезли в лікарню. Варто зазначити, що на відео танцю не видно на якому моменті він міг отримати травму. Яма дотанцював до кінця і стояв з усіма, коли танець оцінювали інші судді.

Перед цим танцем Влад заявив, що з якоюсь іншою парою в цьому сезоні він себе не представляв через їх працьовитість і ставлення один до одного.

"Влад Яма - це легенда українських бальних танців. Я тремчу, і ще труднощі додає те, що Влад весь тиждень знаходиться в роботі закордоном", - розповіла Саніна.

При цьому Яма зазначив, що з цією парою можна зробити постановку за одну ніч, і відмінно танцювати в прямому ефірі. Він також підкреслив, що навіть для нього це вперше.

Варто зазначити, що вони впоралися з цим завданням на відмінно і отримали від суддів найвищі бали - 10.

Юлія Саніна, Дмитро Жук і Влад Яма (відео: YouTube)

Нагадаємо, Влад Яма зробив визнання про шлюб і популярність. Хореограф зізнався, що довго залицявся і домагався прихильності красуні-брюнетки, поки вона не відповіла йому взаємністю.

Раніше Влад Яма зізнався, яка частина тіла йому заважала бігати.

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