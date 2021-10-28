Влюблен и чувствую взаимность: участник "Холостячки 2" высказался о переломном моменте в жизни

Так, мужчина поделился личной историей успеха, рассекретил переломные моменты в жизни, которые стали для него отправной точкой к новому старту. Он рассказал о своем переезде в столицу.

Роман Васильев рассказал о своем переезде в Киев (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

Стоит отметить, что сам Роман родом из Николаева, где остались его родители и близкие, а сам несколько лет назад перебрался в Киев.

"За 5 лет, проживших в Полтаве, я выпал из жизни Николаева и вернулся в 2009 году в новый для себя город. Начал строить профессиональную карьеру, личную жизнь, социальные связи. Родители были рядом, мог уделять им достаточно внимания. Появились друзья, с которыми построились прекрасные отношения, которыми дорожу. Устроился быт, появился заработок, узнаваемость. Но тяга к знаниям и желание развиваться вынуждали покидать пределы Николаева и даже Украины", - отметил он.

Роман посещал различные специализированные курсы, форумы и мастер-классы. И каждая поездка лишь укрепляла его во мнении, что он двигается в правильном направлении. Ему пришлось покинуть зону комфорта и принять судьбоносное для себя решение.

Роман хорошо знает, что означает "покинуть зону комфорта" (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

"Решение далось сложно. Нужно было оставить родителей, работу, друзей, наработанную годами репутацию, а самое главное, пытаться удержать отношения, которых я безумно хотел. По прилету из Южной Кореи в 2018 я сделал этот шаг в пустоту… Сказать что было сложно, ничего не сказать", - честно признался стоматолог.

По словам Романа, его неделя была более, чем насыщенной: 3 дня работы в Киеве, 3 дня в Николаеве, два переезда в неделю (как правило, ночных, по 500 км по не слишком хорошей дороге), ответственная работа, требующая максимальной концентрации, обустройство быта в столице.

В таком режиме он прожил полгода, а затем начался карантин и череда локдаунов. Романа уговаривали вернуться в родной Николаев – поближе к любящей семье.

Роман счастлив, что решился на переезд в столицу (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

"Но мой упёртый нрав, он у меня однозначно от мамы, сказал, что это все временные трудности, все будет так, как ты захочешь. И вот, я 2,5 года в Киеве, безумно влюблен в него и чувствую это взаимно. Здесь меня однозначно ждут великие дела", - оптимистично подытожил участник "Холостчки 2".