Закоханий і відчуваю взаємність: учасник "Холостячки 2" висловився про переломний момент у житті

Так, чоловік поділився особистою історією успіху, розсекретив переломні моменти в житті, які стали для нього відправною точкою до нового старту. Він розповів про свій переїзд до столиці.

Роман Васильєв розповів про свій переїзд до Києва (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

Варто відмітити, що сам Роман родом з Миколаєва, де залишилися його батьки і близькі, а сам кілька років тому перебрався до Києва.

"За 5 років, що прожили в Полтаві, я випав з життя Миколаєва і повернувся в 2009 році в нове для себе місто. Почав будувати професійну кар'єру, особисте життя, соціальні зв'язки. Батьки були поруч, міг приділяти їм достатньо уваги. З'явилися друзі, з якими побудувалися прекрасні відносини, якими дорожу. Влаштувався побут, з'явився заробіток, впізнаваність. Але тяга до знань і бажання розвиватися змушували залишати межі Миколаєва і навіть України", - зазначив він.

Роман відвідував різні спеціалізовані курси, форуми та майстер-класи. І кожна поїздка лише зміцнювала його в думці, що він рухається в правильному напрямку. Йому довелося покинути зону комфорту і прийняти доленосне для себе рішення.

Роман добре знає, що означає "залишити зону комфорту" (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

"Рішення далося складно. Потрібно було залишити батьків, роботу, друзів, напрацьовану роками репутацію, а найголовніше, намагатися утримати відносини, яких я шалено хотів. По прильоту з Південної Кореї в 2018 я зробив цей крок в порожнечу... Сказати що було складно, нічого не сказати", - чесно зізнався стоматолог.

За словами Романа, його тиждень був більш, ніж насиченим: 3 дні роботи в Києві, 3 дні в Миколаєві, два переїзди на тиждень (як правило, нічних, по 500 км по не дуже хорошій дорозі), відповідальна робота, що вимагає максимальної концентрації, облаштування побуту в столиці.

У такому режимі він прожив півроку, а потім почався карантин і низка локдаунів. Романа вмовляли повернутися в рідний Миколаїв - ближче до люблячої сім'ї.

Роман щасливий, що зважився на переїзд до столиці (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

"Але мій упертий характер, він у мене однозначно від мами, сказав, що це все тимчасові труднощі, все буде так, як ти захочеш. І ось, я 2,5 роки в Києві, шалено закоханий в нього і відчуваю це взаємно. Тут мене однозначно чекають великі справи", - оптимістично підсумував учасник "Холостчки 2".