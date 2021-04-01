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Влюблен и счастлив: Леонардо Ди Каприо отдыхает с молодой возлюбленной в Малибу

Автор: Lite

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне - одна из самых загадочных пар шоу-бизнеса. Влюбленные стараются не демонстрировать чувств на людях. Тем не менее, периодически папарацци "ловят" их на совместном отдыхе или прогулках.

В этот раз 46-летнего голливудского актера и 23-летнюю модель застали на пляже в Малибу.

На фото Леонардо в белой футболке и шортах сидит на шезлонге, глядя в телефон. Камила стоит рядом, одетая так же просто и комфортно: на ней белая футболка, светлые брюки, кепка и солнцезащитные очки. К слову, свободная одежда не дает рассмотреть живот модели. Так что судить о ее беременности нельзя. Тем не менее, со времен, когда ее "уличили" в этом, животик она вряд ли могла скрыть футболкой. Так что, вполне возможно, что поклонники пары поспешили поздравлять их. Как, впрочем, и со свадьбой.

Леонардо Ди Каприо и Камилла Мороне (фото: скрин Instagram)

Напомним, ранее пара была замечена вместе в ноябре. В своих аккаунтах Instagram общие снимки они не постят. У многих поклонников сложилось мнение, что отношения пары "застряли" и никак не развиваются. Ведь они вместе уже более трех лет.

Тем не менее, люди из близкого окружения Леонардо рассказывают, что он очень ценит Камилу и невероятно счастлив с ней.

"Камила - девушка его мечты. Она молода, мила и проста. Она отлично ладит с его семьей, а он - с ее родными. Они знают друг друга целую вечность, и это отлично работает в их отношениях", - говорит инсайдер.

Впервые Леонардо Ди Каприо появился с Камиллой вместе на публике на церемонии "Оскар" в 2020-м году.

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Новости Украины Леонардо Ди КаприоГолливудсемьяактрисалюбовь
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