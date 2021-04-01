Закоханий і щасливий: Леонардо Ді Капріо відпочиває з молодою коханкою в Малібу

На фото Леонардо в білій футболці і шортах сидить на шезлонгу, дивлячись в телефон. Каміла стоїть поруч, одягнена так само просто і комфортно: на ній біла футболка, світлі штани, капелюх і сонцезахисні окуляри. До речі, вільний одяг не дає розглянути живіт моделі. Так що судити про її вагітності важко. Тим не менш, з часів, коли її "викрили" у цьому, животик вона навряд чи могла приховати футболкою. Так що, цілком можливо, що шанувальники пари поспішили вітати їх. Як, втім, і з весіллям.

Леонардо Ді Капріо і Камілла Мороне (фото: скрін Instagram)

Нагадаємо, раніше пара була помічена разом в листопаді. В своїх акаунтах Instagram спільні знімки вони не постять. У багатьох шанувальників склалася думка, що відносини пари "застрягли" і ніяк не розвиваються. Адже вони разом вже більше трьох років.

Тим не менше, люди з близького оточення Леонардо розповідають, що він дуже цінує Камілу і неймовірно щасливий з нею.

"Каміла - дівчина його мрії. Вона молода, мила і проста. Вона відмінно ладнає з його родиною, а він - з її рідними. Вони знають один одного цілу вічність, і це відмінно працює в їх відносинах", - говорить інсайдер.